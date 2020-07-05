В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам

05.07.2020, 13:08, Новости дня

Мемориал морякам-подводникам, погибшим 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море, открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Прошел год со дня трагедии в Баренцевом море. Здесь, на Серафимовском кладбище, покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны. Они боролись с огнем, спасали жизнь своих товарищей, спасли аппарат и не допустили более страшной катастрофы. Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига, и для молодых российских моряков они всегда будут примером героизма, самоотверженности и любви к Родине», – передает ТАСС слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на церемонии открытия мемориала.

Отмечается, что в честь героев названы улицы, школы, а в Петергофе в их честь будет открыт парк покорителей морских глубин.

Мемориал выполнен в виде венка на морских волнах. Его автором выступил скульптор студии военных художников имени М. Б. Грекова, академик Российской Академии художеств, народный художник РФ Михаил Переяславец. Перед церемонией открытия священнослужители совершили панихиду по погибшим морякам.

Как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, «будущие поколения подводников будут воспитываться на этом примере профессионального отношения к делу, умения до конца выполнять задачи в сложнейших условиях, специальные государственные задачи».

«Низкий поклон матерям, отцам, женам, детям, братьям, сестрам за вашу стойкость духа», – добавил он.

Вдова Героя РФ капитана 1 ранга Дениса Долонского Наталья сказала, что «важно то, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в памяти и сердцах жителей всей страны».

После церемонии траурные венки к мемориалу возложили от руководства Минобороны России, ВМФ России, от правительства Санкт-Петербурга. Цветы к памятнику и на могилы моряков-подводников возложили родные и близкие погибших.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по выяснению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате сообщил, что первым из охваченного огнем отсека подлодки эвакуировали гражданского специалиста. В Минобороны уточнили, что гражданского специалиста спас капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев.