 

Зеленский передал близким погибших в пожаре в Одессе награды “Золотая Звезда”

05.07.2020, 12:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Одессе, передал ордена “Золотая Звезда” родным погибших Героев Украины – преподавателя высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анны Бортюк и командира отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы Украины в Одесской области Сергея Шатохина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Награду Бортюк получил ее муж Николай, награду Шатохина – жена Людмила.

4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагаются колледж, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Анна Бортюк погибла, когда третий раз возвращалась за студентами в здание одесского колледжа, охваченного огнем. Она отравилась продуктами горения.

Спасатель Сергей Шатохин упал с высоты третьего этажа, когда поднимался по пожарной лестнице. От полученных травм он скончался в реанимации городской больницы.

В январе 2020 года Зеленский присвоил им звание Героев Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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