 

Смартфон Huawei Mate 40 от Huawei получит зарядку на 66 Вт

05.07.2020, 11:45, Новости дня

Китайская компания Huawei до настоящего времени не выпустила ни одного смартфона, который бы имел быструю зарядку на 66 Вт, однако в базе появились данные о таком аксессуаре.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что подобным преимуществом будет обладать новый флагманский смартфон Huawei Mate 40. Кроме того, новая зарядка может применяться и в отношении тех девайсов, которые функционируют на зарядке 40 Вт. Разработчики до настоящего времени не называют никаких параметров, тогда как эксперты прогнозируют, что модель получит чип Kirin 1000.

Вместе с тем смартфон оснащен двумя стереодинамиками, а также крупным дисплеем с частотой обновления кадров 90 Гц. Остальные параметры будут известны во время презентации аппарата Huawei Mate 40.



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