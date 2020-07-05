Появилось данные о смартфоне Redmi K30 Ultra

05.07.2020, 10:40, Новости дня

В исходном коде прошивки MIUI 12 появились упоминания о новом смартфоне Redmi K30 Ultra.

Ранее производитель еще не называл никаких данных о расширении линейки, однако теперь окончательно подтвержден миф о появлении нового девайса. Пока аппарат предложен под кодовым обозначением Cezanne, тогда как подробности о смартфоне все еще удерживаются в тайне. Инсайдеры прогнозируют, что новый аппарат получит квадрокамеру с главным датчиком 64 мегапикселя.

Кроме того, передняя камера оснащается выдвижным механизмом. За производительность устройства отвечает мощный чип MediaTek. Новинка получит улучшенный дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Аппарат поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, а также отличается повышенной автономностью с аккумулятором на 4500 мАч.