УНИКС продлил контракт с Димитрисом Прифтисом

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05.07.2020, 10:16, Новости дня

Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС объявила о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. 51-летний специалист подписал соглашение с казанцами, рассчитанный по системе "1+1".

"Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам" – говорится на официальном сайте УНИКСа.

БК УНИКС и Димитрис Прифтис подписали новый контракт, рассчитанный по системе 1+1✅
Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам. pic.twitter.com/wVahGhz0dO

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 4, 2020

Напомним, греческий специалист возглавил казанскую команду летом 2017 года. Под руководством Прифтиса УНИКС по ходу досрочно завершенного сезона шел на четвертом месте, а также вышел в четвертьфинал Еврокубка.



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