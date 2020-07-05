Прокуратура начала проверку происшествия на озере в Красноярском крае

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05.07.2020, 10:16, Новости дня

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту происшествия на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе, где деревьями был разрушен палаточный лагерь.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям уполномоченных органов», – говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что в целях устранения нарушений законов и недопущения подобного впредь, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Красноярского края произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево. Причиной падения стали сильные порывы ветра, на данный момент повреждено около 20 машин и 10 палаток. Для устранения последствий привлечены 33 человека и 10 единиц техники.



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