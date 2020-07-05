 

Рэпер Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

05.07.2020, 10:15, Новости дня

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США. Об этом 5 июля он сообщил на своей странице в Twitter.

“Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов”, – заявил он.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020

Музыкант не написал, в каком именно году он планирует принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хэштег “Видение 2020”.

В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.

10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году,

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, следующие – в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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