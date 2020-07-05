 

Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали

05.07.2020, 8:16, Новости дня

Все пятеро пострадавших из-за урагана в палаточном лагере в Красноярском крае госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

«Все пятеро госпитализированы в районную больницу. У двоих легкая степень тяжести, еще у двух средняя, один в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Красноярского края произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево. Причиной падения стали сильные порывы ветра, на данный момент повреждено около 20 машин и 10 палаток. Для устранения последствий привлечены 33 человека и 10 единиц техники.



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