Стали известны сроки завершения испытаний аппарата «Луна-25»

05.07.2020, 8:08, Новости дня

Аппарат «Луна-25», который Роскосмос отправит на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, сообщили в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина.

«Изготовление и испытание летного космического аппарата «Луна 25» планируется завершить летом 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что начало испытаний собранного аппарата запланировано на первый квартал следующего года.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной РФ на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной – 30 октября.

Напомним, российские ученые создали прототип навигационной системы для нового пилотируемого корабля «Орел». Трехмерную карту Луны перед его полетом составит российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год.