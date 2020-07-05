 

Космический туризм: заключен контракт с двумя путешественниками

05.07.2020, 7:00, Новости дня

Space Adventures заключила контракт с двумя космическими туристами, которые отправятся на МКС в следующем году. Их имена пока не сообщаются. Полет состоится на российском корабле "Союз".

Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт. О том, кто именно получит возможность совершить полет, станет известно ровно за год до отправки.

Туристические полеты в космос приостановили в 2009 году. Всего за восемь лет существования программы на МКС были доставлены семь туристов. Десять дней пребывания на станции в разные годы стоили от 20 до 50 миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24".
 



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