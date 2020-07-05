 

Ла Лига. “Валенсия” с Черышевым не смогла обыграть “Гранаду”

05.07.2020, 7:00, Новости дня

Двумя матчами завершился очередной игровой день в испанском высшем футбольном дивизионе. "Гранада" принимала на домашней арене "Валенсию" и поделила в ней очки (2:2), а "Вальядолид" на последних минутах встречи вырвал победу в домашнем матче с гостями из "Алавеса" – 1:0.

"Валенсия" в составе которой на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев, ведет борьбу в середине таблицы и матч с "Гранадой" подтвердил, что вряд ли сможет включиться в распределение мест в зоне еврокубков. Черышев ассистировал Вальехо, когда тот сравнивал счет, у гостей также забил Гедеш, но хозяева ответили точными ударами Фернандеса (с пенальти) и Вико.

В игре "Вальядолид" – "Алавес" победу хозяевам принес на 88-й минуте Хоакин Фернандес. После этого успеха "Вальдолид" набрал 39 очков и идет на 13-м месте, у "Алавеса" – 35 баллов и 15-я строчка таблицы, "Валенсия" и "Гранада" (по 47 очков) стоят рядом, на 9-м и 10-м местах.



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