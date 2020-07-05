Следователям Генпрокуратуры давали показания и президент Кучма, и президент Ющенко без всяких шумовых эффектов – Кравчук

05.07.2020, 6:58, Новости дня

Экс-президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко давали показания следователям Генпрокуратуры “без всяких шумовых эффектов”. Об этом в опубликованном изданием “ГОРДОН” обращении сказал первый президент страны Леонид Кравчук, комментируя расследование уголовных производств в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

“Я не хочу, не буду и не берусь оценивать, классифицировать дела, которые инкриминируются Петру Порошенко. Я не знаю их сути, и это не мое дело. Та высокая должность, которую он занимал, доверие миллионов людей, которые за него голосовали, требуют от президента быть законопослушным, достойно вести себя во всем. Единственным местом, где президент, как и кто угодно другой, может защитить свою правоту, является суд. Надо идти в суд и защищаться. Такие возможности в Украине существуют. Все остальное – это откровенное героическое шоу с участием народных депутатов и приверженцев. И выглядит это все плохо”, – заявил Кравчук.

Он считает действия Порошенко не достойными должности президента страны.

“К слову, следователям Генеральной прокуратуры давали показания и президент Леонид Кучма, и президент Виктор Ющенко без всяких шумовых эффектов, так как не считали себя какими-то особенными и неприкосновенными. А действия Петра Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента”, – резюмировал Кравчук.

Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук. Читайте полную версию обращения

1 июля Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу об издании указа о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просило назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

В заявлении, которое 1 июля обнародовали бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава Европейского парламента Пэт Кокс, говорится, что судебное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко символизирует откат страны от демократических стандартов и возвращение избирательного правосудия в отношении оппонентов действующей власти.