Повышение тарифа на передачу тока снизит экспортный потенциал отечественных предприятий – эксперт

05.07.2020, 6:58, Новости дня

Увеличение тарифа “Укрэнерго” на передачу электроэнергии приведет к снижению экспортного потенциала отечественной промышленности. Об этом заявил экономист Сергей Блинов в комментарии “ГОРДОН”.

“Статистика свидетельствует, что в отдельных странах центральной Европы на сегодняшний день энергетический ресурс для промышленных предприятий оказывается более дешевым, чем тот, который может поставляться Украине, например, с Бурштынского энергетического острова. Это ключевая проблема, потому что вопрос ценовой конкуренции является ключевым. Необходима максимальная регуляция всех регуляторов – органов власти и государственных компаний, чтобы украинская стоимость электрической энергии, несмотря на избыточные мощности для генерирования, которые есть в стране на сегодняшний день, учитывая состояние экономики, чтобы их себестоимость, и главное – стоимость реализации, имела возможность конкурировать по цене. То есть была не выше, чем в странах-соседях”, – рассказал Блинов.

По его словам, повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках.

“Повышение тарифа существенно выше, чем на четыре-пять центов за кВт, в определенной степени снижает украинский экспортный потенциал, поскольку увеличивает себестоимость продукции”, – подчеркнул Блинов.

24 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намеревалась повысить в четыре раза тарифы “Укрэнерго” на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины – “Укрводоканалэкология” Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов “Укрэнерго” на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет “РБК-Украина”.