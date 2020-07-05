Вместо “Укроборонпрома” – украинское NASA

05.07.2020, 6:58, Новости дня

27 июня впервые в истории Украины в Харькове состоялся Всеукраинский съезд авиастроителей. Мероприятие собрало представителей более 20 ведущих авиапромышленных предприятий из разных регионов страны. Инициаторами съезда выступили ассоциация “Укравиапром”, Профсоюз авиастроителей Украины, Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины.

Всеукраинский съезд получил широкую поддержку от промышленных предприятий и профильных ассоциаций, в том числе на международном уровне. Письма с поддержкой поступили от Ассоциации судостроителей Украины “Укрсудпром”, Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), Ассоциации аэрокосмической промышленности Канады (AIAC), Федерального союза немецкой авиационно-космической промышленности (BDLI).

Главные вопросы, которые обсудили участники, – чрезвычайная кризисная ситуация в отрасли и угроза потери Украиной самолетостроения в течение только одного года. Шла речь об отсутствии государственных заказов, государственной программы развития авиастроения, серийного производства самолетов более шести лет, невыполнении поручений президента Украины для стабилизации ситуации на Харьковском авиационном заводе (ХГАПП).

На мероприятие были приглашены руководители Государственного концерна “Укроборонпром”, в состав которого входит много предприятий авиастроительной отрасли. Но топ-менеджеры концерна так и не приехали. Организаторы отмечают: с самого начала на участников съезда оказывалось давление со стороны ГК “Укроборонпром”. В концерне не хотели, чтобы съезд состоялся вообще. Причина – разный взгляд “Укравиапрома” и “Укроборонпрома” на реформирование авиапромышленной отрасли.

“Укравиапром” и “Укроборонпром” в поиске диалога

Съезд был организован для отработки общей позиции по реформированию отрасли самолетостроения. Активное участие руководства “Укроборонпрома” в работе съезда планировалось заранее и было необходимо для выработки совместных решений по преодолению проблем авиастроительной отрасли. В то же время 26 июня, в последний момент перед съездом, ГК “Укроборонпром” провел на ГП “Антонов” наспех организованное совещание, в ходе которого, как было указано в информационных месседжах, готовили предложения к проекту программы возрождения авиационной отрасли на среднесрочную перспективу.

На это заседание, которое состоялось в канун Всеукраинского съезда авиастроителей (ВСА), не были приглашены представители авиапромышленности. Именно на съезде вместе планировали и должны были обсудить вопросы реформирования и развития авиапромышленной отрасли, в том числе программу возрождения авиационной отрасли, к тому же в значительно более широком формате. Организаторы ВСА уверяют: они открыты к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и не оставляют надежды на выработку общего видения плана спасения отрасли.

Позиция “Укроборонпрома” удивила авиационную общественность. Игнорирование Всеукраинского съезда авиастроителей, на который руководство концерна было приглашено лично, проведение отдельного совещания было похоже на спланированный демарш.

Несогласованность действий “Укроборонпрома” с предприятиями ассоциации “Укравиапром”, профсоюзами авиапромышленных предприятий, отсутствие координации наглядно показывает кризисное состояние авиастроительной отрасли Украины. И такое положение вещей в отрасли продолжается на протяжении многих лет. Государственная программа имеет ключевое значение для развития авиаотрасли, но готовить ее нужно не кулуарно, а широко обсуждая с авиастроителями.

Именно поэтому, чтобы скоординировать усилия всех авиапромышленных предприятий страны, Верховной Рады, Кабмина и выработать консолидированную политику в области авиастроения, и был проведен Всеукраинский съезд авиастроителей. В ассоциации “Укравиапром” отмечают: авиапромышленники нацелены на тесное сотрудничество, а не на раскол. Во время выступления на съезде президент ассоциации “Укравиапром” Виктор Попов отметил, что авиапромышленники стараются постоянно находиться в тесном диалоге и сотрудничестве с “Укроборонпромом”.

“У нас есть общая цель – возродить украинское авиастроение. Поэтому надо объединить усилия. В прошлом и в этом году мы провели ряд встреч на высшем уровне. Одна из ключевых состоялась в СНБО. У нас уже есть конкретные наработки, пошаговые механизмы, которые позволят дать развитие отрасли. Мы предложили все наши расчеты “Укроборонпрому”. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, к совместной разработке программы возрождения авиационной отрасли”, – подчеркнул Виктор Попов.

К сожалению, подавляющее большинство представителей администраций предприятий, которые входят в “Укроборонпром”, не приняли участия в мероприятии, хотя и были приглашены на Всеукраинский съезд авиастроителей. Тем не менее авиапромышленники готовы к тесному диалогу и надеются, что концерн присоединится и примет активное участие во второй части съезда.

Харьковский авиазавод на грани ликвидации

Особое внимание на съезде уделили Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию. Генеральный директор авиазавода Сергей Задорожный подчеркнул, что за полгода, прошедших со дня встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем концерна “Укроборонпром” Айварасом Абромавичусом, ни одно поручение президента не выполнено.

Руководство концерна так и не выполнило поручение президента по улучшению финансового состояния завода. Задолженность по заработной плате не погашена (по информации профкома завода, это 235 млн грн), не решен вопрос начисления работникам завода страхового стажа Пенсионным фондом. Также остались на бумаге обещания способствовать подписанию заказа на производство самолетов для Министерства обороны Украины. Предприятие находится в состоянии банкротства и санации и самостоятельно, без поддержки государства, решить это вопрос не может.

“Президент лично дал поручение оборонному ведомству рассмотреть и доложить о возможности приобретения двух уже готовых самолетов. Мы четыре месяца с “Укроборонпромом” обсуждали эти вопросы. Но они так и не решены. Наступил момент, когда государство должно сказать, нужна авиастроительная отрасль в Украине или нет”, – отметил в своем выступлении Сергей Задорожный.

По словам руководителя ХАЗ, свои предложения по улучшению состояния Харьковского авиазавода коллектив подавал в “Укроборонпром”, но ответа они не получили, их предложения “похоронили”.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, который принял активное участие в съезде, отметил, что руководство “Укроборонпрома” должно выполнять свои обещания и поручения президента.

“Я в Киеве обошел кабинеты уже с этим вопросом. Я достал наш “Укроборонпром”. Достал с простым вопросом: когда будет программа развития? Когда орган управления включится в процессы восстановления самолетостроения? Ответа пока нет”, – отметил глава области.

За полгода так и не были заказаны новые самолеты, на погашение многомиллионного долга предприятию перечислили всего 4 млн грн. А еще есть кредиторская задолженность перед государством, и этот вопрос также до сих пор актуален. Председатель ХОГА привел такую цифру: сегодня задолженность по ХАЗ составляет более 50% задолженности по Харьковской области.

Чиновничий саботаж поручений президента

В Профсоюзе авиастроителей Украины бьют тревогу – по итогам первого квартала текущего года объемы производства упали впервые за много лет на 20%, останавливается производство отдельных видов продукции авиационного назначения, отсутствие внутреннего рынка сбыта приводит к оттоку квалифицированных кадров за рубеж.

Председатель Профсоюза авиастроителей Украины Ярема Жугаевич отметил, что хаотичные и поспешные попытки реформирования отрасли в предыдущие годы уже привели к негативным явлениям.

“В отрасли работает 53 000 работников, которые способны генерировать миллиарды гривен дохода в госбюджет. Но необходима государственная поддержка, при которой объемы могут вырасти в 5–6 раз, кроме того, это даст колоссальный мультипликационный эффект для смежных отраслей”, – отметил председатель Профсоюза авиастроителей Украины.

Ключевая проблема авиационной отрасли – в отсутствии единого государственного центра принятия решений о формировании и реализации авиастроительной политики. На данный момент часть авиапредприятий подчинена ФГИУ, другая часть – концерну “Укроборонпром”. А еще есть авиапредприятия частной формы собственности, проблемами которых на государственном уровне вообще никто не занимается. Поэтому нужен единый государственный орган управления, который бы объединил все предприятия отрасли.

“Кажется, президент нас слышит, но, к сожалению, исполнители почему-то не спешат выполнять его поручения”, – отметил председатель профсоюза.

О негативных явлениях в отрасли говорили и другие производители авиационной техники, руководители авиапромышленных предприятий, ученые.

“На сегодняшний момент происходит только одно: президент дает задание и оно погибает в бюрократии. Мы с надеждой ждем, что государство все-таки прислушается и возобновит производство. Сегодняшний съезд – доказательство того, что отрасль жива. Отрасль просит помощи, но и отдача от нее очень большая”, – отметил член совета директоров “Мотор Січ” Владимир Семенов.

Дорожная авиакарта для Верховной Рады

В работе съезда приняли участие народные депутаты – члены депутатской фракции политической партии “Слуга народа”. Народные депутаты Украины Александр Бакумов и Мария Мезенцева предложили авиастроителям вместе написать законопроект о развитии авиационной отрасли, который станет для них дорожной картой для лоббирования авиаотрасли в Верховной Раде.

Как отметил Александр Бакумов, депутаты от Харьковской области единогласно поддерживают отечественное авиастроение.

“Должен вас заверить, что авиастроение в Украине должно быть, самолеты должны летать, самолеты должны строиться. Если есть проблема в том, что вас отфутболивают, то у меня есть четкое предложение. Правительство подотчетно и подконтрольно парламенту. Правительство отвечает за целый ряд программных вопросов. Если есть вопросы, специалисты промышленности видят алгоритм действий, по которому должно идти государство, и этот алгоритм поддерживают предприятия, которые производят авиапродукт. Предложите нам законопроект об общих принципах авиапромышленной политики. Мы поддержим этот законопроект, и пусть выполняют закон. Тогда мы спросим правительство и исполнительные органы власти, выполняют ли они закон, который регламентирует действия, порядок их выполнения и, главное, сроки на ближайшую перспективу 5–10 лет. Если правительство и все институты государственной власти выполняют эту программу, мы ставим им зачет, если нет, отправляем их в отставку. Это будет действенным механизмом, который прекратит издевательства над авиационной отраслью, которая была сверхмощной по состоянию на 1991 год”, – отметил депутат.

Мария Мезенцева отметила, что вопросы, озвученные на съезде, уже могут быть озвучены на следующей неделе в Киеве.

“Предлагаю использовать заседания правительства, которые проходят по средам, и вынести вопрос уже на следующее. Народные депутаты должны выполнять эту функцию. Прошу передать нам резолюцию этого форума и активно приглашать нас и в дальнейшем. Поддерживаю также предложение по преференциям для внутренних авиаперевозок”, – подчеркнула Мезенцева.

“Слуги народа” выразили поддержку авиастроительной отрасли и обещали лоббировать интересы украинских авиастроителей, решить проблемы Харьковского авиазавода.

“Укроборонпром” за штурвалом – авиапром в пике

В своем выступлении президент ассоциации “Укравиапром” Виктор Попов отметил, что основная цель мероприятия – оживить работу отрасли, потому что начиная с 2014 года Украина не выпустила ни одного серийного самолета, что говорит о неэффективном управлении отраслью. Председатель ассоциации “Укравиапром” подчеркнул, что после того, как было ликвидировано Минпромполитики, которое непосредственно занималось авиационной отраслью, самолетостроение в Украине практически остановилось.

“С 2014 года не выпущено ни одного серийного самолета! А это говорит об очень неэффективном управлении отраслью. Другие страны с нуля создают авиационную промышленность, например Турция, Южная Корея, растет производство в Китае. А мы, имея свои прекрасные производства, перестали выпускать самолеты. Поэтому возникла необходимость собраться, выработать решения и передать их правительству. Мы хотим, чтобы самолеты выпускались, заводы работали”, – подчеркнул Виктор Попов.

По его словам, сегодня Турция, арабские страны, Южная Корея практически с нуля создают свою авиационную отрасль, а Украина ее не развивает, хотя имеет высокий технологический и научный потенциал. Он отметил, что для развития отрасли необходимо иметь профильное министерство и профильного вице-премьера, а также разработать соответствующие программы.

“Цель съезда – чтобы наши проблемы, наши задачи услышал президент. Чтобы правительство услышало нас, чтобы они учли наши предложения. Это касается и первоочередных шагов, и программы развития отрасли до 2030 года. Мы останемся с вами без работы, если не будет принята программа развития авиации. Также нам надо создавать мощное авиапромышленное лобби в Верховной раде. Без поддержки народных депутатов отрасль не будет развиваться. Надо, наконец, выполнить указ президента о создании центрального органа исполнительной власти, который будет реализовывать политику в аэрокосмической отрасли. Механизмы по управлению авиационной отраслью в виде “Укроборонпрома” доказали свою неэффективность. Подобные государственные органы есть в США, странах Евросоюза, в частности в Германии, в Южной Корее и других развитых странах. Это может быть национальное аэрокосмическое агентство – украинское NASA – или профильное министерство, за что мы боремся больше”, – отметил президент ассоциации “Укравиапром” Виктор Попов.

Неэффективность управления авиационной отраслью “Укроборонпромом” наглядно показывает состояние Харьковского авиационного завода – сплошные долги и отсутствие серийного производства самолетов. Яркий пример – Харьковский авиационный завод не получил никаких средств от американской компании Oriole Capital Group, с которой “Укроборонпром” заключил договор в 2017 году. По словам директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Сергея Задорожного, договоренность с этой компанией приостановила сотрудничество с канадцами и частично заблокировала работу завода на три года.

“Этого проекта не существует. Были подписаны договоры, меморандумы. Уже в мою каденцию продлевали срок действия меморандума. Однако американская сторона не выполнила ни одного из своих обязательств. То есть за все эти годы наше предприятие не получило ни копейки”, – сообщил Сергей Задорожный.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер предложил представителям авиапредприятий снова собраться в Харькове через месяц-полтора, чтобы принять следующие конкретные решения по организации процесса самолетостроения в стране. В частности эти решения, по мнению Алексея Кучера, должны касаться руководства “Укроборонпрома”, который не выполнил поручение президента Владимира Зеленского относительно погашения задолженности по заработной плате и возобновления производства самолетов.

“Я критически отношусь к руководству. Обещания и поручения необходимо выполнять, а обязательно – выполнять поручения президента. Президенту пообещал, премьер-министру пообещал. И что самое главное – людям пообещал, двум тысячам работников. Поэтому ответ очень прост: если обещания не выполняются, такие люди не могут возглавлять такие серьезные предприятия”, – подчеркнул руководитель области.

Украинские самолеты – канадские инвестиции

В “Укравиапроме” уверяют: есть четкий механизм не только решения вопроса с задолженностью по заработной плате Харьковского авиазавода, но и восстановления производства.

“На ХАЗ есть два почти готовых самолета Ан-140, которые нужно достроить и продать, и за счет этих средств погасить долг перед работниками и выполнения контракта с Казахстаном. Если выполнить эти два контракта, предприятие получит средства на дальнейшую работу. Вместе с руководителями авиапредприятий мы посчитали, что на развитие отечественного самолетостроения нам нужно вложить 2 млрд грн государственных средств, затем получим мультипликационный эффект, что позволит привлекать средства инвесторов”, – отметил президент ассоциации “Укравиапром” Виктор Попов.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что на этапе подготовки Всеукраинского съезда авиастроителей получил информацию о том, что в ближайшее время, в течение месяца, будут подписаны контракты на изготовление ХГАПП 13 самолетов. Кроме этого, ожидаются поступления иностранных инвестиций на Харьковский авиазавод.

“Я получил информацию о письме из Канады. В письме от 25 июня говорится, что рабочая группа из Канады хочет прибыть в ближайшее время в Харьков для обсуждения вопросов, связанных с заказом самолетов на Харьковском авиазаводе. В ближайшее время займемся организацией приезда партнеров”, – заявил глава Харьковщины.

Прежде всего речь идет о производстве самолета АН-74. Президент ассоциации “Укравиапром” Виктор Попов считает, что уже несколько лет канадские авиапромышленные предприятия пытаются реализовать инвестиционный проект вместе с Харьковским авиазаводом по совместному производству АН-74, ведь по техническим характеристикам это уникальный самолет, не имеющий аналогов в мире, с коротким взлетом и посадкой, что позволит эффективно использовать воздушное судно в отдаленных территориях Канады.

“Еще в 2012 году были подписаны протокол и дорожная карта совместного производства на мощностях Харьковского авиазавода и канадской фирмы ANP. На государственном уровне были достигнуты договоренности. Но потом был подписан кабальный контракт с Oriole Capital Group, который не позволял ни одной другой компании или инвестору заходить на ХАЗ три года. Поэтому три года завод находился вообще в вакууме. Но я уверен, что перспективы возобновления сотрудничества с Канадой есть. О восстановлении этого инвестиционного проекта шла речь во время визита президента Владимира Зеленского в Канаду год назад. Этот вопрос выносился отдельно”, – сообщил Виктор Попов.

Авиастроители рассчитывают на президента

На Всеукраинском съезде авиастроителей было принято решение объявить перерыв на один – максимум полтора месяца. Была утверждена резолюция, которую направили трудовым коллективам авиапромышленных предприятий, Офису президента Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде, СНБО. В “Укравиапроме” надеются, что голос авиастроителей будет услышан и следующий съезд пройдет при активном участии президента Украины и премьер-министра. Организаторы съезда считают, что в работе второго этапа съезда должны принять участие представители всех без исключения предприятий отрасли, ведь проблемы общие и решать их нужно вместе.

“Укравиапром” предлагает несколько основных шагов для выхода из кризиса авиационной отрасли Украины:

Создание центрального органа исполнительной власти – профильного министерство.

Принятие государственной программы развития отрасли до 2030 года, ведь авиастроение – это производство с длинным циклом.

Государственный заказ авиационной техники (например, для подразделений ГСЧС, МВД).

Гособоронзаказ (Минобороны).

Активный поиск партнеров на внешних авиационных рынках.

Создание национального авиаперевозчика

Экспертное мнение

Герой Украины, заслуженный машиностроитель Украины Александр Жданов:

“Всеукраинский съезд авиастроителей был проведен в чрезвычайно важный момент в истории отрасли, которая сейчас находится в кризисном состоянии. Дальше затягивать с этим мероприятием не было смысла. На съезде были не только обозначены проблемные вопросы, но и предложена “дорожная карта” первоочередных шагов для выхода из кризиса. Это прежде всего необходимость как можно быстрее изъять предприятия авиапрома со склада ГК “Укроборонпром”, который за все время своего существования абсолютно ничего не дал им, а только забирал у предприятий значительные средства на свое содержание. К тому же “Укроборонпром” постоянно все годы сопровождал шлейф коррупционных скандалов. Эта структура не только не дает возможности развиваться авиационной отрасли, а наоборот, мешает.

Вторая проблема – это отсутствие государственной программы развития отрасли. Уже 10 лет у нас она не утверждается под разными предлогами. Так было и при Януковиче, и при Порошенко. Но мы надеемся, что все изменится при президенте Украины Владимире Зеленском, поскольку в отличие от своих предшественников он демонстрирует свою заинтересованность в развитии авиастроения и хочет, чтобы Украина выпускала собственные самолеты. Государственная программа – это не проедание бюджетных средств, как пытаются это представить ее оппоненты. Это, по сути, толчок к выходу отрасли из кризиса. Увеличение объемов реализуемой продукции позволит существенно увеличить и поступления налогов в госбюджет. Если посмотреть на бюджетные расходы за крайние 10 лет, то можно увидеть, что у нас есть средства на что угодно, только не на отрасль, которая дает высокую добавленную стоимость и обеспечивает мультипликационный экономический эффект: 10–12 рабочих мест создается на одно рабочее место в авиапроме!”

Герой Украины, заслуженный машиностроитель Украины, министр промышленной политики Украины в 2002–2004 годах Анатолий Мялица:

“Украина сейчас в очень сложной экономической ситуации. У страны не будет денег. Авиастроение – как раз та отрасль, которая может наполнять бюджет, если правильно подойти к организации ее работы. Именно поэтому нам нужно министерство. Если реализовать реформу “Укроборонпрома” в том виде, как ее предлагает руководство концерна, через год наша страна окончательно потеряет авиапром! Колоссальная проблема для отрасли – кадры. У нас колоссальный дефицит кадров. Обучая студентов в ХАИ, я вижу, что у них очень слабая мотивация. Мы должны сделать все возможное, чтобы они увидели, что после обучения их ожидает перспективная работа на ХГАПП, ГП “Антонов”, ФЭД и тому подобное. А вместо этого они едут работать подсобными работниками в Польшу, другие страны, где платят больше. Кадры в авиастроении готовятся годами. Например, стапельник приобретает свой опыт за пять лет! На Харьковском авиазаводе также можно производить учебные самолеты – ХАЗ-30. Почему мы должны те же учебно-тренировочные самолеты покупать за рубежом? Разве мы не способны создавать их сами? Способны, еще и лучше зарубежных аналогов”.

Источник: “ГОРДОН”

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