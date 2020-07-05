Памятник Колумбу снесли в Балтиморе в День независимости США

05.07.2020, 6:30, Новости дня

Группа протестующих снесла статую мореплавателя Христофора Колумба в районе Маленькая Италия города Балтимор и сбросила ее в бухту, сообщила The Baltimore Sun.

Протестующие накинули на статую веревку, повалили памятник, после чего покатили в сторону городского порта и скинули в воду. Тем временем, отмечает издание, в небе над городом запускали фейерверки по случаю Дня независимости США, передает ТАСС.

Накануне Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию».

Позже, во время выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии «Салют Америке – 2020» по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, протестующие в Вашингтоне сожгли на площади рядом с Белым домом американский флаг.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих районах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

На этом фоне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США, среди которых есть фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

Позже в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту и автору текста гимна Соединенных Штатов Фрэнсису Скотту Ки, а власти Нью-Йорка санкционировали демонтаж памятника президенту США Теодору Рузвельту.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.