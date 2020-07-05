Протестующие перед Белым домом в День независимости сожгли флаг США

05.07.2020, 6:08, Новости дня

Во время выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии «Салют Америке – 2020» по случаю Дня независимости протестующие в Вашингтоне сожгли на площади рядом с Белым домом американский флаг, сообщил телеканал WUSA9.

Инцидент произошел на площади Black Lives Matter Plaza («Жизни темнокожих имеют значение») – небольшом участке рядом с Лафайет-сквер у Белого дома, передает ТАСС.

По данным телеканала, некоторые присутствовавшие на площади пытались помешать сожжению флага и даже потушить его. В результате между двумя группами чуть не возникла стычка.

Накануне Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию». Он также пообещал «нанести поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают».

Массовые протесты и беспорядки начались во многих районах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.