“Карпаты” не явились на игру в Мариуполь, это означает снятие команды с чемпионата

05.07.2020, 5:54, Новости дня

4 июля в Мариуполе должен был состояться матч 29-го тура Премьер-лиги между местным клубом и львовскими “Карпатами”, однако футболисты из Львова на игру не явились. Об этом сообщил сайт УПЛ.

“Карпаты” 3 июля проинформировали лигу о невозможности приехать в Донецкую область.

“Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24-го тура “Карпаты” – “Мариуполь”), согласно регламенту, команда должна быть исключена из соревнований”, – отметили в УПЛ.

29 июня “Карпаты” сообщили, что у клуба нет денег, чтобы доиграть сезон. Все оставшиеся матчи команда должна была провести за пределами Львова в связи с эпидситуацией, на что требовалось 1,5 млн грн.

1 июля “Карпаты” должны были провести в Мариуполе матч, отложенный из-за вспышки коронавируса в клубе, но он не состоялся.

Львовский клуб занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Премьер-лиги.