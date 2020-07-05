Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличилась в разы

05.07.2020, 5:08, Новости дня

Максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания электромагнитного оружия [в России] идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ – электромагнитное излучение) состоялись весной. В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная – примерно 10», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что на начальном этапе дальность поражения составляла всего «пару километров».

Другой источник отметил, что «уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 километров обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры». Он добавил, что выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и, учитывая расстояние до цели, достигает ее мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Источники отметили, что на испытаниях российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты. По словам источников, главной проблемой такого оружия по-прежнему остается потребность в больших объемах электроэнергии, поэтому мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайший перспективе создать не удастся.

Они также пояснили, что нужно отличать поражение, наносимое ЭМИ-оружием, от подавления электроники противника, которое обеспечивается системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Большинство современных комплексов РЭБ могут подавлять электронику на дальности в несколько сотен километров, однако они имеют несоизмеримо меньшую мощность и не выводят приборы из строя. ЭМИ-пушки, напротив, уничтожают аппаратуру на физическом уровне.

В ЭМИ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом». Излучение электромагнитной пушки за доли секунды разогревает поражаемый объект до крайне высоких температур.

Напомним, в мае 2016 года в США провели испытание нового вида оружия – мощной электромагнитной пушки. В Совфеде отмечали что разработки оружия, подобного американскому рельсотрону, активно ведутся и в России. В июле 2016 года в РФ испытали рельсотрон собственного производства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что новая «суперпушка» обеспечит США колоссальное преимущество.