Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

05.07.2020, 3:45, Новости дня

Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек, передает канал "Россия 24". Большинство из них – постояльцы домов престарелых. Мощный циклон спровоцировал ливни и оползни. По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Дожди усилятся, в особенности на востоке страны. В нескольких населенных пунктах нет сотовой связи и интернета. Разрушены жилые дома и мосты, затоплены дороги.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Японии в префектурах Кагосима и Кумамото в связи с ливневыми дождями объявлена эвакуация для 203 тысяч человек. Власти префектуры Кумамото обратились к силам самообороны за помощью. Метеорологи объявили в ряде районов префектуры особую опасность из-за ливней. В связи с этим премьер-министр страны Синдзо Абэ дал указание соответствующим министерствам организовать эвакуацию населения.