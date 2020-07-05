 

Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

05.07.2020, 3:45, Новости дня

Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек, передает канал "Россия 24". Большинство из них –  постояльцы домов престарелых. Мощный циклон спровоцировал ливни и оползни. По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Дожди усилятся, в особенности на востоке страны. В нескольких населенных пунктах нет сотовой связи и интернета. Разрушены жилые дома и мосты, затоплены дороги.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Японии в префектурах Кагосима и Кумамото в связи с ливневыми дождями объявлена эвакуация для 203 тысяч человек. Власти префектуры Кумамото обратились к силам самообороны за помощью. Метеорологи объявили в ряде районов префектуры особую опасность из-за ливней. В связи с этим премьер-министр страны Синдзо Абэ дал указание соответствующим министерствам организовать эвакуацию населения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

06.06 / В Серии “А” официально разрешено делать пять замен за матч

22.06 / Издателя “Медиазоны” арестовали на 15 суток, обвинив в том, что он матерился на улице

11.04 / Бренд Haval анонсировала новый Haval H5 для России

01.06 / В США заявили о причастности РФ к беспорядкам

02.06 / Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой

13.06 / “МанЮнайтед” заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Италии Иммобиле

01.07 / “Нарушитель норм этики и морали”. 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета и.о. министра образования

14.04 / Виртуальное путешествие по Музею космонавтики Москвы организовала Яндекс.Школа

18.06 / Четыре страны избраны в Совет Безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска