Bloomberg – «ещё 16 лет безрассудства» — Путин будет и дальше доставлять хлопоты Вашингтону

05.07.2020, 3:30, Новости дня

Благодаря своей «победе» на состоявшемся на этой неделе в РФ конституционном плебисците, Владимир Путин сможет оставаться у власти ещё 16 лет — а значит, ближайшие годы для Америки скорее всего будут омрачены «безрассудным» поведением Москвы, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По мысли журналиста, российский лидер будут и дальше преследовать свои геополитические цели, и хотя мирового господства ему не видать, он вполне способен нанести интересам Вашингтона серьёзный вред.



Reuters

У Владимира Путина «выдалась очень удачная неделя»: российский «самодержец», похоже, «победил на конституционном референдуме, который дал ему возможность остаться у руля до 2036 года», а кроме того он вновь сумел разжечь в Вашингтоне «пожар», на этот раз — из-за сообщений СМИ о том, что российская военная разведка предлагала талибам* вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане, пишет колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

Как констатирует журналист, пандемия коронавируса подталкивает Америку ко всё более интенсивному соперничеству с Китаем, однако и РФ — «не такая могучая, но первая по агрессивности в этой паре авторитарных держав» — в ближайшее время будет представлять для США угрозу.

«Но в чём же эта угроза? — пишет Брэндс. — Россия — не экономический гигант, способный соперничать с США за мировое господство, каким выступает Китай. Да и Советским Союзом времён холодной войны — страной, имеющей и достаточную для захвата большей части Европы военную мощь, и идеологическую мотивацию переделать мир — она больше не является. Путинская РФ использует свои ограниченные ресурсы агрессивно, восстанавливая утраченное было влияние и разрушая структуры мира под предводительством Америки. Претендовать на создание международного порядка под предводительством РФ Путин не способен — зато способен дать своей стране ощутить геополитическое величие, оттаскивая при этом мир в более хаотичное и разбойническое состояние».

«Разбойничество» это начинается на российских рубежах, где Путин «желает воссоздать сферу влияния на территории бывшего СССР и части Восточной Европы», полагает автор. По мнению журналиста, в глазах Путина создание «послушной периферии» станет важнейшим элементом для воссоздания стратегического буфера, который потеряла Москва после краха Организации Варшавского договора и попутно отвадит «угрозу подхватить идеологическую заразу от граничащих с Россией демократических государств».

Эта цель лежит в основе поведения российского лидера уже больше десятилетия — с ней было связано всё, «начиная с вторжений в Грузию и на Украину и заканчивая применением военного запугивания и экономического давления в отношении множества стран от Средней Азии до Балтийского моря», считает Брэндс. Кроме того, она стала главным мотивом для масштабной программы модернизации российских вооружённых сил, предназначенной для того, чтобы усилить позиции Москвы по отношению к НАТО на восточных рубежах альянса, убеждён он. Наконец, именно из-за неё Москва выступает против американских интересов, угрожая уничтожить «одно из главных стратегических достижений эпохи, начавшейся после завершения холодной войны» — создание «единой, свободной и мирной» Европы, в которой «страны могут принимать политические решения и выбирать ориентиры в геополитике без принуждения со стороны иностранных держав», уверен журналист.

Желание Путина воссоздать сферу влияния Москвы пересекается со второй его целью — подточить основы тех институтов, которые «доносят влияние Запада до самого порога России», включая НАТО и Евросоюз, продолжает автор. «Путин не может господствовать над окружающими его странами, пока ему противостоит сильный и процветающий Запад, — поясняет он. — Он не может чувствовать уверенность в своём авторитарном правлении, пока Россию прижимают институты, воплощающие собой демократические ценности».

Поэтому российский президент поставил перед собой задачу «ослабить сплочённость внутри этих организаций», «обхаживая» недовольные или нелиберальные страны внутри них, увеличивая зависимость европейских стран от российских энергоресурсов и напоминая наиболее уязвимым членам НАТО о том, насколько они слабы перед мощью Москвы, пишет автор. По мысли Брэндса, когда США по наущению президента Трампа сами портят отношения с Европой или отказываются от своих обязательств по обеспечению безопасности континента (к примеру, наказывая отдельные страны выводом из них войск), это приносит Путину пользу, расшатывая те самые институты, которые сдерживают его амбиции.

В третьих, Путин склонен провоцировать политическую нестабильность в лагере своего противника, пользуясь почти теми же приёмами, которые когда-то применял КГБ — организация, его «взрастившая», предостерегает журналист. Нынешний кризис либерально-демократического строя — отнюдь не дело рук Москвы, но Путин знает, как его ухудшить и навредить таким образом своим идеологическим конкурентам, расколов противостоящие ему коалиции, рассуждает Брэндс. «Поддержка нелиберальных ультраправых движений в Европе, эксплуатирование политического раскола внутри Америки, а также финансирование фабрик троллей и дезинформационных кампаний, бьющих по выборам за рубежом — это малозатратный способ воспользоваться главной слабостью Запада. Подобные тактики усугубляют внутренние проблемы, которые мешают противникам РФ действовать на мировой арене целенаправленно», — пишет он.

Наконец, Путин твёрдо намерен восстановить глобальное влияние Москвы, в процессе чего он зачастую выступает на мировом уровне как «антагонист Вашингтона», полагает Брэндс. «Мы часто слышим, что экономика РФ не превышает по объёмам испанскую. Но это сравнение очень обманчиво. У Испании нет возможности так развернуть свои силы, чтобы изменить ход гражданской войны в Сирии», — подчёркивает журналист. По мнению обозревателя Bloomberg, хотя у Москвы уже не такие длинные руки, как раньше, а «единственный её авианосец регулярно ломается и горит», Путин понял, что для того, чтобы влиять на ход «маленьких войн в условиях большой нестабильности», хватает и весьма скромных сил, если применять их агрессивно.

Сам Путин во всех своих начинаниях может достичь лишь ограниченного успеха: политическая модель РФ привлекательна лишь для «других коррумпированных самодержцев и нелиберальных популистов», да и сил, чтобы заменить США в качестве ключевого внешнего игрока на Ближнем Востоке и в других регионах, у Москвы не хватит — если, конечно, Вашингтон не уйдёт оттуда по собственному почину, пишет автор. Однако, хотя «будущего, в котором все дороги ведут в Москву», Путину не видать, он вполне способен добиться такого будущего, где «Россия контролирует ближайших соседей геополитически, а то и физически, расколола и выпотрошила западный демократический блок и закономерно мешает инициативам США на многих континентах», полагает Брэндс. Иными словами, успех Путина будет означать ослабление или даже полный крах для мира, который пытается построить Америка, подытоживает он.

По мнению Брэндса, поводов ожидать, что российский лидер как-то изменит своё поведение, практически нет. Путин наверняка убеждён в том, что многие его инициативы — особенно те, что направлены на разжигание конфликтов внутри Запада — работают как надо, его сеть знакомств с ключевыми игроками на Ближнем Востоке расширилась, а к тому же его режим, по некоторым данным, сыграл ключевую роль в сохранении лидером Венесуэлы Николасом Мадуро своего поста; ну а всякий раз, когда рейтинг Путина среди россиян падает, он будет «создавать себе легитимность», удовлетворяя национализм россиян через смелые гамбиты за рубежом, разъясняет журналист.

Это указывает на последний аспект подхода Путина к управлению государством — его готовности идти на слишком серьёзные риски ради геополитической выгоды, пишет обозреватель Bloomberg. На протяжении 12 последних лет Путин много раз «заходил на шаг дальше, чем предполагали большинство западных наблюдателей» — он «начал не одну, а две завоевательных войны в Европе, смело развернул свои силы в Сирии, когда это не решились сделать США и вмешался в американские президентские выборы», перечисляет журналист. Все эти шаги объединяет «относительная дерзость» Путина и его «готовность бить своих противников по слабым местам», считает автор.

«На РФ легко поставить крест как на стране, переживающей спад и находящейся на грани экономического и демографического краха, — в заключение пишет Брэндс. — Но Путин наделён сочетанием стратегической амбициозности и тактического авантюризма, превращающим его в особенно опасного противника. И если судить по событиям нынешней недели, он ещё долгие годы сохранит положение, которое будет позволять ему бросать вызов Вашингтону».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФот 14.02.2003.