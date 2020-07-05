Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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05.07.2020, 1:48, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи «СоловьевLIVE» обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.», передает РИА «Новости».

При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», – сообщил в свою очередь Добровинский.

В пятницу адвокат Ефремова подтвердил, что актер находился в салоне автомобиля. При этом юрист уклонился от ответа на вопрос о том, кто сидел за рулем. Позже близкий к следствию источник подтвердил нахождение Ефремова за рулем авто в момент ДТП.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газета ВЗГЛЯД дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову.



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