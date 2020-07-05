 

С МКС сделали фото кометы – ярчайшей за последние семь лет

05.07.2020, 1:35, Новости дня

С борта Международной космической станции сфотографировали ярчайшую за последние семь лет комету. Снимки сделал российский космонавт Иван Вагнер.

В ближайшие дни комету будет видно с Земли — в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом.

Небесное тело открыли весной этого года с помощью американского инфракрасного космического телескопа NEOWISE.

Помимо кометы, на фотографиях Вагнера можно увидеть еще одно редкое явление — серебристые облака. Они возникают в атмосфере Земли на высоте более 80 километров. Такие облака изредка можно увидеть в глубоких сумерках, когда их подсвечивает зашедшее солнце, сообщает телеканал "Россия 24".



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