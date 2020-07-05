 

В Лондоне при разгоне вечеринки пострадали 11 полицейских

05.07.2020, 1:34, Новости дня

Вечером 3 июля в центральном районе Лондона Хаммерсмит произошло столкновение участников музыкальной вечеринки с полицейскими, прибывшими по жалобам местных жителей. Об этом 4 июля проинформировала полиция столицы Великобритании.

Вечеринка нарушала карантинные ограничения, поэтому полицейские попытались прекратить ее. Однако “толпа стала враждебной” и начала бросать в стражей порядка ряд предметов.

По данным заместителя помощника комиссара Лоуренс Тейлор, в полицейских, в частности, полетели камни и кирпичи.

В полиции рассказали, что пострадало в общей сложности 11 правоохранителей, у двух из них переломы костей.

Вечеринка была разогнана к 1.15, говорится в сообщении полиции.

Об арестованных не сообщается.

О смягчении карантина с 4 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 23 июня во время выступления в парламенте.

Великобритания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире: в общей сложности заразились более 286 тыс. человек, из которых 44 283 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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