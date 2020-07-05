 

Выпуск по-новому: торжество в особом формате

05.07.2020, 0:30, Новости дня

В Екатеринбурге придумали новые форматы студенческого выпускного.

На площади Кирова в день выпускного впервые за много лет так мало студентов. Но праздник никто не отменял. Из-за ограничений торжество — в особом формате.

Онлайн-выпускной проходит в стенах университета — здесь, в зале, на паркете главного корпуса учебного заведения, специально для выпускников Уральского федерального построили настоящую телестудию: под прицелом 7 телекамер, под светом софитов эффект присутствия будет максимальным.

Тот случай, когда не выпускники приходят на праздник, а выпускной приходит в каждый дом. Но традиции не меняются. Каждый выпускник облачается в мантию — это фирменный стиль Уральского федерального университета — на голове — конфедератка.

В мантию облачается и ректор УРФУ Виктор Кокшаров. Он лично поздравляет выпускников — лучших из лучших.

"Это очень приятно, конечно. И никак не ожидал, что такое количество меня окружит журналистов", — признался Кокшаров.

Студенты и преподаватели к виртуальному выпускному готовились не меньше, чем к реальному. Двухчасовое шоу — в каждый дом. Ставили и репетировали танцы. И даже виртуально, но конфедератки в воздух все же полетели.



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