Эксперты рассказали о пользе растяжки

04.07.2020, 23:42, Новости дня

По словам экспертов, простые упражнения на растяжку способны обеспечить защиту от инфарктов и инсультов. Польза от упражнений происходит по причине расслабления артерий и улучшения кровотока в организме.

Эксперты настоятельно рекомендуют людям, которые ведут сидячий образ жизни, выполнять упражнения на растяжку. Минимальная нагрузка может обеспечить защиту от болезней сердца, диабета и инсульта при помощи расслабления напряженных артерий, по которым будет лучше проходить кровь.

Обнаружилось, что для улучшения кровотока и снижения ригидности артерий достаточно выполнять упражнения на растяжку в течение трех месяцев. После небольшой физической нагрузки ученые могли наблюдать изменения в кровеносных сосудах, которые уменьшили риск смертельно опасных болезней сердца.