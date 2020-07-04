Эксперты рассказали о пользе растяжки
04.07.2020, 23:42, Новости дня
По словам экспертов, простые упражнения на растяжку способны обеспечить защиту от инфарктов и инсультов. Польза от упражнений происходит по причине расслабления артерий и улучшения кровотока в организме.
Эксперты настоятельно рекомендуют людям, которые ведут сидячий образ жизни, выполнять упражнения на растяжку. Минимальная нагрузка может обеспечить защиту от болезней сердца, диабета и инсульта при помощи расслабления напряженных артерий, по которым будет лучше проходить кровь.
Обнаружилось, что для улучшения кровотока и снижения ригидности артерий достаточно выполнять упражнения на растяжку в течение трех месяцев. После небольшой физической нагрузки ученые могли наблюдать изменения в кровеносных сосудах, которые уменьшили риск смертельно опасных болезней сердца.
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