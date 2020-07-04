Разгадали шифр. Европол взломал секретный чат преступной группировки

04.07.2020, 23:19, Новости дня

Не менее тысячи человек по всей Европе задержаны в конце июня в результате скоординированной операции правоохранительных органов Франции, Великобритании и Нидерландов. Удалось взломать секретный чат преступников, сообщил 2 июля Европол.

Операция длилась с 2017 года и стала крупнейшим в истории европейских правоохранительных структур предприятием по дешифровке защищенного мессенджера.

Французская полиция первой заподозрила, что международная организованная преступность использует инструмент защищенной связи EncroChat для переговоров. Зарегистрированные телефоны с установленным приложением электронная разведка фиксировала в местах незаконной торговли кокаином и марихуаной, а также операций по отмыванию денег.

Европол организовал совместную следственную группу, в которую входили оперативные работники и дешифровальщики. Весной 2020 года шифры EncroChat удалось взломать, что позволило установить личности злоумышленников и установить за ними слежку. Только 13 июня участники чата поняли, что за ними следят, EncroChat отправил пользователям рекомендацию немедленно выбросить телефоны.

Во Франции кодовым названием операции было Emma 95. Власти этой страны получили данные о сотнях преступников, но пока не оглашают результаты следственных действий.

В Нидерландах, где операция проходила под кодовым названием Lemont, расследование привело к аресту более 100 подозреваемых, изъятию наркотиков (более 8000 кг кокаина и 1200 кг кристаллического метамфетамина), ликвидации 19 лабораторий по производству синтетических наркотиков, изъятию десятков единиц огнестрельного оружия, дорогих часов и автомобилей, а также €20 млн наличными.

В Великобритании операция известна как Venetic. По информации Национального агентства по борьбе с организованной преступностью, задержаны 746 человек. У них обнаружили £54 млн наличными, 77 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы Калашникова, 1800 патронов, 55 роскошных автомобилей, 73 пары дорогих часов, огромное количество наркотиков.

Спецназ агентства, работая в тесном контакте с полицией, предотвратил совершение похищений и убийств конкурирующими уличными бандами, сказано в сообщении.

EncroChat представляет собой приложение для обмена мгновенными сообщениями, загружавшееся на криптотелефоны после заключения контракта. Посторонний человек не мог загрузить чат. Функции были разработаны специально для того, чтобы можно было быстро удалять компрометирующие сообщения, например, во время ареста. Клиентам гарантировалась полная анонимность. Стоимость подписки составляла €1500 за полгода.