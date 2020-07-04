Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву

04.07.2020, 23:16, Новости дня

Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву, сообщило посольство РФ в Берлине.

«Выражаем благодарность всем задействованным германским ведомствам за оказанную помощь», – приводит сообщение посольства ТАСС.

Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.