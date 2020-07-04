 

“Остановился для замены колеса”. В Днепропетровской области в ДТП погиб полицейский

04.07.2020, 22:15, Новости дня

3 июля в районе села Голубовка Новомосковского района в ДТП погиб 35-летний патрульный Дергачевского отделения полиции Харьковской области. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области.

“Пострадавший остановился на обочине для замены проколотого колеса. В это время водитель автомобиля “ГАЗель” совершил наезд на мужчину и нанес ему смертельную травму”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, патрульный вместе с семьей возвращался домой с отдыха по автодороге Днепр – Харьков. Кроме правоохранителя, никто не пострадал.

Водитель “ГАЗели”, по предварительной информации, был трезв.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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