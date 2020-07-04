 

В США произошла стрельба в баре, есть погибший и раненые

04.07.2020, 18:58, Новости дня

В результате стрельбы, произошедшей 4 июля в баре Sports Grill в американском городе Джексон (штат Миссисипи) погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на полицию сообщил местный телеканал WLBT.

Причиной стрельбы из пистолета якобы стала ссора в баре.

Погибшему мужчине был 41 год.

Другие пострадавшие не имеют опасных для жизни ранений, ими занимаются медики.

Стрелявшего ищет полиция. Его описывают как темнокожего мужчину в красной футболке. Правоохранители говорят, что с места происшествия стрелок скрылся пешком, позже его заметили в автомобиле Ford Mustang красного или бордового цвета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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