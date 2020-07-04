Омелян: При Януковиче за должности министров или замов предлагались миллионы. А сейчас – смешные деньги: “десятка”, “пятерка”, “штука”

04.07.2020, 18:58, Новости дня

Большой проблемой президента Владимира Зеленского стала коррупция, об отсутствии которой так много говорилось в первый год после смены власти. Об этом в интервью “Цензор.НЕТ”, которое вышло 30 июня, сказал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Я думаю, что он уже берет. По моим ощущениям, он дурак, но не идиот. Он понимает, что вокруг него ходят большие деньги”, – предположил Омелян.

По его словам, чтобы убедиться, достаточно посмотреть на главы президентского офиса Андрея Ермака.

“Когда я работал министром, всегда очень внимательно смотрел на своих подчиненных. Если в течение полугода они вдруг начинали намного лучше одеваться, увереннее себя вести, ездить на дорогих автомобилях, – это четкий показатель: что-то изменилось, и не в лучшую сторону”, – отметил экс-глава Мининфраструктуры.

Представителей правящей команды Омелян называет “не слугами, а лордами”, и считает, что Зеленский все это замечает.

“Он на это не реагирует. Что это означает? А то, что он участвует в этом всем. В каком размере – это зарплата или подношение, или стандартное “подпиши документик, там “десятку” занесут” – другой вопрос. Но те люди, с которыми я общаюсь, говорят, что сейчас на Банковой просто кошмар. Продается все за копейки. Просто распродажа страны! Любая должность продается за смешные деньги. Я помню, как при [четвертом президенте Украины Викторе] Януковиче за должности министров или замов министров предлагались миллионы. Там эти деньги возвращались целыми схемами! А сейчас – “десятка”, “пятерка”, “штука”, – сказал бывший член правительства.

Омелян проходит подозреваемым в уголовном производстве о нанесении убытков государству путем уменьшения портовых сборов.