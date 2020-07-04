Россия ответила на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружия

04.07.2020, 18:08, Новости дня

Москва опровергла обвинения со стороны США в якобы не соблюдении российской стороной ограничений подземных испытаний ядерного оружия, сообщил МИД.

Ведомство на своем сайте опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

Претензии США, что РФ якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам «нулевой мощности», не подкреплены никаким доказательствами, указали в МИД.

«Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще. Подчеркиваем: Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким «стандартам США» в области ядерных испытаний», – говорится в комментарии.

Утверждения США о несоблюдении Россией обязательств по договору между СССР и США от 1974 года об ограничении подземных испытаний ядерного оружия строятся на «абсолютно ложных «посылах», отмечает ведомство.

«Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) в части запрещения испытаний – несмотря на то, что Договор не вступил в силу. В отличие от США мы ратифицировали его 20 лет назад и успешно выполняем. При этом исходим из того, что любые разногласия в отношении критериев соблюдения соответствующих обязательств могут и должны быть урегулированы в рамках ДВЗЯИ после его вступления в силу», – подчеркнули в МИД.

Ведомство обратило внимание, что эти обвинения в адрес РФ могли быть вброшены, чтобы отвлечь внимание от ДВЗЯИ.

«Отказавшись от ратификации Договора, американская сторона поставила его на грань полного развала. Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ», – заметили в министерстве.

В конце июня МИД РФ заявил, что США готовят почву для возобновления ядерных испытаний, заняв деструктивную позицию в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.