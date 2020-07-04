 

Лахова, пожаловавшаяся Путину на мороженое, приравняла радугу к свастике

04.07.2020, 17:55, Новости дня

Главу Союза женщин РФ Екатерину Лахову не расстраивают шуточные комментарии по поводу ее жалобы президенту Владимиру Путину на пропаганду сексуальных меньшинств через изображение радуги, в частности, в рекламе мороженого. В Сети в шутку стали обсуждать возможность запрета в РФ радуги как явления.

По словам Лаховой, она читала эти комментарии, но у комментаторов своя позиция, а у нее — своя.

"Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами "радуга", "цвета радуги", — заявил она изданию "Подъем".

По ее словам, она выступает за традиционные ценности и "против этих "розовых" и "голубых". Их права не нарушаются — не надо лишь заниматься агитацией и пропагандой, говорит Лахова.

Лоббировать нетрадиционные сексуальные отношения, по ее мнению, "могут и через мороженое". Отношение самой Лаховой к радуге "отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили", хотя "много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие и плодородие".

В компании, производящей мороженое "Радуга", пропаганду нетрадиционных ценностей через дизайн своей продукции отрицают. По словам вице-президента группы компаний "Чистая линия" Армена Бениаминова, радуга в данном случае символизирует солнце после дождя, а не флаг сексуальных меньшинств, их предприятие выступает за традиционные семейные отношения и с мнением Екатерины Лаховой там не согласны.



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