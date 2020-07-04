Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

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04.07.2020, 17:55, Новости дня

Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции, так как для крымчан главное — это признание и поддержка России, сообщил член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.

"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует", — приводит слова Цекова РИА Новости. Он добавил, что крымчан не интересует признание других стран.

Сенатор убежден, что мировое сообщество рано или поздно будет вынуждено признать Крым частью РФ. Он назвал это свершившимся историческим фактом, с которым нужно считаться.

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.

По его мнению, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявляя, что Анкара никогда не признает Крым частью России, переигрывает. Умеров напомнил, что представителей власти назначают или избирают. "И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку", — сказал представитель крымских татар.

Умеров также отметил, что отказ признавать российский статус Крыма может нанести урон экономике Турции.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма", и эта принципиальная позиция никогда не изменится.



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