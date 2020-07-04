Глава Одесской ОГА пообещал Зеленскому до 20 июля убрать с пляжа танкер Delfi

04.07.2020, 17:55, Новости дня

Потерпевший крушение возле пляжа в районе одесского пляжа “Дельфин” танкер Delfi уберут до 20 июля. Об этом 4 июля заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый, сообщает УНН.

Разговор о сроках зашел во время визита главы государства в Одесскую область, где Зеленский также ознакомился с ситуацией, сложившейся после крушения танкера.

Президент спросил, когда Delfi уберут.

“До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну, после чего его можно будет снять с мели”, – объяснил Куцый.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось сделать это. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.

1 июля 2020 года в Одесской ОГА сообщили, что нефтепродуктов в воде возле танкера нет.

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.