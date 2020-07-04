Митрополит Иларион обвинил в дискриминации власти Черногории

04.07.2020, 16:52, Новости дня

Принятый в Черногории закон, который предполагает изъятие собственности у Сербской православной церкви на территории страны, глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает дискриминационным.

Выступая в эфире телеканала "Россия 24" в субботу, 4 июля, священнослужитель подчеркнул, что речь идет фактически о национализации церковной собственности. Причем эту собственность государство может передать кому угодно, в том числе и неканонической черногорской церкви. "Попытки диалога между Сербской православной церковью в Черногории и черногорским руководством пока не увенчались успехом", — сказал архиерей.

Митрополит предположил, что власти Черногории намерены создать свою собственную национальную "карманную" церковь, которая своим существованием будет подкреплять независимость государства, несмотря на то, что эта церковь является немногочисленной и не пользуется никаким авторитетом. Такая постановка вопроса уже взорвала черногорское общество, добавил он.

В этой связи священнослужитель напомнил, что даже власти КНР договорились с Ватиканом о том, что избрание китайских епископов будет утверждаться в Риме. "И никто не говорит, что это вмешательство во внутренние дела", — отметил митрополит.

Парламент Черногории в конце декабря 2019 года принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, в число которых входит известный в православном мире монастырь Острог. После этого в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) начались массовые акции протеста.