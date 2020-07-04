В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

04.07.2020, 16:48, Новости дня

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыла новую образовательную онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации», участников которой научат отличать фейки.

Первыми участниками программы станут победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обучение заочное (с использованием современных образовательных технологий) и будет проходить в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года.

В рамках программы слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, приемах, которые позволят избежать когнитивных ошибок и рационально воспринимать получаемую информацию.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в своем обращении к слушателям на онлайн-церемонии открытия программы отметил: «Пожалуй, главное конкурентное преимущество управленца и обязательное требование – учиться. Мне кажется, программа «Право знать», которую подготовила Мастерская управления «Сенеж» – это очень интересная возможность для кого-то расширить имеющиеся профессиональные знания, а для кого-то сделать шаг в новую отрасль знаний».

Он напомнил, что еще в 2016 году Экономический Форум в Давосе отнес критическое мышление к десяти ключевым компетенциям, которыми должен обладать любой топ-менеджер. При этом он обратил внимание, что в этом рейтинге критическое мышление находится на втором месте. Также он отметил, что в 2016 году Оксфордский словарь английского языка назвал понятие «постправда» словом года.

«В фильме «Брат 2» была знаменитая фраза «В чем сила брат?» и очень важный и точный ответ «Я думаю сила в правде. За кем правда – тот и сильнее». Много всего меняется в мире, появляются новые технологии, появляются технологии манипуляции. Большое сообщество людей – обманывать невозможно, максимум один раз, больше они этого никогда не простят. Люди чувствуют правду, особенно у нас в стране. В РФ – внутренняя мудрость людей позволяет чувствовать правду. В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии РФ заняла ценностную позицию при выборе, что спасать: жизни или экономику. Президент РФ тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа действий, социальные выплаты, развертывание системы здравоохранения», – отметил Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации подчеркнул необходимость критического осмысления для каждого управленца.

«Раз правда так важна – ей всегда будут манипулировать. Научиться, как уметь отличать правду от неправды, становится критически важным для любого управленца. По мере того, как развивается мир, он все больше становится виртуальным. Все больше видов деятельности успешно реализуется в интернет пространстве. Это открывает большие возможности, но и создает дополнительные риски. Ранее, в оффлайн управлении, все можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно, потому что объекты управления разбросаны далеко, пространство управления колоссально, очень много из него связано с онлайн взаимодействием, в котором «руками» не проверишь. Это означает, что большой вызов для каждого управленца – уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, ее анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения. От этого зависит эффективность управленцев, от этого зависит репутация, так как лидерам доверяют. Это высочайшая ответственность для каждого из вас», – сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что сейчас фейки касаются не только сферы политики. Они давно вошли в повседневную жизнь каждого человека – через тревожные слухи и домыслы, ложь в родительских школьных чатах, попытки мошенников получить доступ к конфиденциальной информации и так далее.

«Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них – умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию, от фактов. Эта компетенция становится конкурентным преимуществом. Именно этим «Лидеры России» займутся во время образовательного курса «Право знать». Они будут прокачивать свое критическое мышление и учиться правильно разделять информационные потоки на откровенно ложные и достоверные – те, что можно проверить и подкрепить фактами», – сказал Алексей Комиссаров.

Он добавил, что кроме лекций и вебинаров, слушателей ждет практика, а в конце модуля представление своих работ.

По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной, в будущем планируется сделать видеокурс на основе выступлений экспертов образовательной программы и выложить его в открытый доступ на платформе «Россия – страна возможностей».

«Барьером для фейков является критическое мышление – оно названо компетенцией XXI века. Его смысл и его возможности – распознавать дезинформацию. Это умение в себе сложно развить, но можно. И наша новая программа так и называется: «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации». Мы хотим научить как можно больше людей анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию – «постправду». Столь важную и сложную задачу мы попытались решить вместе с нашими партнерами компанией EVERYCO. Первыми участниками программы становятся победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Впоследствии мы планируем расширить аудиторию нашей программы – предполагается, что ее сокращенная версия будет доступна на нашей цифровой платформе», – отметила Мария Афонина.

Один из первых советов, как спокойно реагировать на большой поток фейковой информации дала участникам церемонии открытия программы Екатерина Митягина, победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», профессор, доктор социологических наук, проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета. Она руководит региональными проектами консорциума исследователей больших данных и лабораторией, которая в том числе занимается анализом и исследованием фейковых новостей. Во время пандемии Екатерина проводила целое исследование по массовой «инфодемии».

«Слово «инфодемия» – это неологизм, обозначающий масштабное психологическое информационное давление на людей, а также распространение паники среди населения, спровоцированной большим потоком информации, в том числе недостоверной информации по какой-либо проблеме. Что делать человеку в такой ситуации? Сейчас распространено такое понятие как «цифровой детокс», когда мы намеренно отказывается от компьютеров, планшетов, интернета для снятия стресса и погружения в творчество и так далее. Попробуйте час пробыть без использования гаджетов или выбрать место в доме, где использование их запрещено», – посоветовала Екатерина Митягина.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.