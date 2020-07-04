 

Обвиненному во взятке следователю вернули удостоверение после решения Генпрокуратуры

04.07.2020, 16:16, Новости дня

Следователю центрального аппарата СК Руслану Миниахметову вернули удостоверение ведомства и личные вещи, а затем отпустили, сообщил его адвокат Константин Трапаидзе.

«Ему вернули удостоверение, документы и личные вещи. Процессуального статуса у него нет», – сказал РИА «Новости» защитник.

В ходе допроса и обыска коллеги Миниахметова вели себя корректно, указал Трапаидзе.

«Стратегия защиты – полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов», – сказал адвокат.

В ходе обыска Михиахметов добровольно выдал рабочие материалы и ПК, передал коллегам дела, над которыми вел работу, чтобы в них не произошла задержка, рассказал Трапаидзе.

«Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всем разобралось», – заключил он.

СК сообщал, что следователя центрального аппарата задержали за получение крупной взятки. По версии следствия, следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, над которым работал. Фамилию следователя не называли.

После этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела против старшего следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова, однако СК обжаловал это решение.



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