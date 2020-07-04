В РПЦ обеспокоились сохранностью мозаики в соборе Святой Софии

04.07.2020, 16:08, Новости дня

В случае присвоения собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети мозаики в храме могут оказаться под угрозой, сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Если такое решение (о превращении собора в мечеть – прим. ВЗГЛЯД) будет окончательно принято, конечно, это вызовет большую скорбь у православных христиан всего мира. Ведь храм Святой Софии является общехристианской святыней, и мы не можем, конечно, пересматривать то, что происходило в прошлом», – сообщил священнослужитель в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

Он отметил, что оставшиеся в храме мозаики «сохранились чудом», поскольку ранее были замазаны штукатуркой, их удалось обнаружить только в новейшее время.

«Вот какова будет судьба этих мозаик, как будет функционировать это здание, если оно будет снова превращено в мечеть, и почему турецкое руководство с неуважением относится к чувствам миллионов христиан, миллионам православных верующих?», – задался вопросом Иларион.

В РПЦ ранее указывали на возможные превращения собора Святой Софии в мечеть.

Напомним, еще в 2019 году президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.