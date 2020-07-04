 

Водитель легковой машины снес протестующих на трассе в США. Видео

04.07.2020, 15:42, Новости дня

Водитель легкового автомобиля совершил наезд на людей, расположившихся на трассе в Сиэтле – городе, на северо-западе США.

 

Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, в ночь на субботу, 4 июля, автомобилист прорвался через полицейский кордон, перекрывший движение по магистрали из-за действий протестующих, после чего сбил двух демонстрантов. Момент аварии запечатлела камера наблюдения.

Известно, что в результате инцидента пострадали два человека. Оба травмированных в тяжелом состоянии доставлены в больницу, у врачей есть опасения за жизнь одного из них.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который находился за рулем машины в момент ДТП. Мотивы, которыми мог руководствоваться автомобилист, пока не раскрываются.

Отметим, что буквально на днях городская полиция отчиталась о ликвидации так называемой автономной зоны, организованной в Сиэтле около месяца назад на волне массовых протестов, охвативших США после гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего в ходе задержания в Миннеаполисе.

Решение о зачистке нескольких городских кварталов, которые удерживались протестующими, было принято после того, как на территории автономной зоны, откуда были выведены силы правопорядка, произошла перестрелка, жертвами которой стали два подростка.



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