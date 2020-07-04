 

Захарова заявила, что европолитики расписались в собственном бессилии

04.07.2020, 15:42, Новости дня

Ряд европейских стран пытается сделать "токсичным" любое сближение венесуэльской оппозиции и властей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На сайте российского дипломатического ведомства приводится ее реакция на пакет санкций ЕС в отношении группы венесуэльских политиков, которые выступают за налаживание конструктивного диалога с властями.

"Важно, что удалось предотвратить дальнейшее разрастание дипломатического кризиса", — напомнила Захарова, однако шаги, предпринятые в европейских столицах грозят завести ситуацию в тупик, а их инициаторы расписываются в собственном бессилии, считает она.

Решение Высокого суда Лондона в споре по хранящемуся в Британии золотых слитков Венесуэлы на сумму порядка 930 миллионов евро названо возмутительным. Оппозиционер Хуан Гуайдо признан "врио президента" Венесуэлы и ему предоставят доступ к золотому запасу Венесуэлы, хранящемуся в Банке Англии. Произошло фактическое отторжение имущества одного государства другим, заявили в МИД РФ.

В 2019 году Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов в слитках золота. По одной из версий, появившихся в СМИ, решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

Центробанк Венесуэлы планирует опротестует решение суда Лондона.



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