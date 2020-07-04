“Суперсуббота” в Британии. После трех месяцев карантина открылись пабы, рестораны и парикмахерские

04.07.2020, 15:40, Новости дня

В субботу, 4 июля, в Великобритании после трех месяцев жесткого карантина были смягчены многие ограничения. В частности, открылись рестораны, кафе, пабы и парикмахерские. Этот день британские СМИ называют “суперсубботой”.

Как отмечает телеканал Sky News, 4 июля у многих парикмахерских выстраиваются очереди, клиенты начали собираться в пабах с раннего утра (заведениям было разрешено открыться с 6.00).

Незадолго до снятия локдауна таблоид The Sun писал, что по всей Британии откроются примерно 23 тыс. заведений. По прогнозу издания, в течение “суперсубботы” в Соединенном Королевстве выпьют около 15 млн пинт (приблизительно 8,5 млн литров) пива. Премьер-министр Борис Джонсон, переболевший в середине весны коронавирусной инфекцией, пообещал, что тоже выпьет пива в выходные, однако призвал сограждан к ответственности и выполнению противоэпидемических требований. Он подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась.

О смягчении карантина с 4 июля Борис Джонсон объявил 23 июня во время выступления в парламенте.

Великобритания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире: в общей сложности заразились более 285 тыс. человек, из которых более 44 тыс. скончались.