 

Bild – финские ВВС окончательно убрали свастику со своих самолётов

04.07.2020, 15:30, Новости дня

ВВС Финляндии заменили последние изображения свастик, сохранившиеся после окончания Второй мировой войны, пишет Bild. В 2002 году официальным новым символом ВВС стал золотой орёл, однако отдельные подразделения и самолёты до сей поры сохраняли свастику в качестве своей эмблемы, отмечает издание.


Reuters

Спустя более сотни лет финские ВВС убрали последние изображения свастик со своих самолётов и военной формы, пишет Bild. Отныне все старые изображения были заменены золотым орлом. Отмечается, что такое решение было принято ещё в 2017 году.

Издание напоминает, что свастика была официальным символом финских ВВС с 1918 по 1945 год. После окончания Второй мировой войны, её переделали на бело-голубой флаг. В 2002 году официальным символом финской военной авиации стал золотой орёл, однако некоторые подразделения и самолёты по-прежнему использовали свастику в качестве эмблемы. 

По словам официального представителя вооружённых сил Финляндии Хенрика Гамберга, за рубежом часто ассоциируют свастику с нацистской Германией, несмотря на то что у этого символа совершенно другие истоки. В частности, Bild отмечает, что различные изображения свастик встречались ещё в древней культуре. 



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