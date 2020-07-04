Деревянная церковь XIX века сгорела под Томском

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04.07.2020, 14:48, Новости дня

Пожар полностью уничтожил здание деревянной церкви XIX века в селе Зоркальцево под Томском, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что пожар в Зоркальцево был ликвидирован в 18.08 (14.08 мск), «строение полностью выгорело». Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

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Публикация от Ruslan (@crazy_blogger_1) 4 Июл 2020 в 2:53 PDT

И. о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисий Мелентьев сообщил, что пожар произошел в однопрестольной деревянной церкви, освященной в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.

По предварительной информации, причиной огня мог стать удар молнии.

Храм возвели в 1873 году, в 1933 году он был закрыт советскими властями. Возвращен церкви в 1987 году. Службы в здании возобновились в 2009 году.

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Публикация от Василий (@pfghjcnj) 23 Авг 2019 в 7:00 PDT

Напомним, в июле 2019 года в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области полностью сгорела одна из церквей XIX века.

В октябре 2018 года пожар произошел в монастыре святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме, построенном на месте, где, как считается, были уничтожены останки императора Николая II и его семьи.



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