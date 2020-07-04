 

Из Киева в ОРДЛО выехали пять фур с гумпомощью от Красного Креста

04.07.2020, 14:37, Новости дня

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста (МККК) 3 июля проследовал по маршруту Киев – Донецк. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

“Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд в ТОТУ в контрольном пункте въезда-выезда “Новотроицкое”, – говорится в сообщении.

Груз отправлен для помощи жителям временно оккупированной территории, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации, отметили в Госпогранслужбе.

По данным Организации Объединенных Наций, на гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году в общей сложности потребуется $158 млн.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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