 

“У меня там есть квадратные скобочки”. Шкарлет отверг обвинения в плагиате

04.07.2020, 14:37, Новости дня

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отверг обвинения в плагиате. В интервью LB.ua он заявил, что имел право цитировать в своих научных работах других авторов, не указывая источник заимствования.

В частности, отвечая на обвинения в копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк, Шкарлет сказал: “С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011 года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона “Об авторских правах”, которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс”.

В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. “Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще не корректно – писать о плагиате в этой части”, – заявил он.

На реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет ответил: “Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки”.

Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании “Свобода” он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила и.о. министра в плагиате как минимум трех научных работ.

В июне в Киеве прошло несколько акций протеста против этого назначения, последняя состоялась 30 июня возле здания Кабинета Министров.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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