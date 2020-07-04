 

В РФ могут увеличить разрешенную скорость на некоторых автодорогах

04.07.2020, 14:16, Новости дня

Разрешенную скорость на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-4 «Дон» могут увеличить до 150 километров в час, сообщил руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 километров в час», – сказал глава компании, передает ТАСС.

Ранее Петушенко сообщал, что максимальный тариф за проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАДу) составит 2,5 рубля за километр.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность дороги должна в итоге составить 336,5 километра, она проходит приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. В прошлом году Счетная палата сообщала, что строительство ЦКАД не будет закончено в срок. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что причинами отставания при строительстве ЦКАД стали качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения.

Полностью достроить ЦКАД планируют в 2021 году.



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