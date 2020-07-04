 

Элджею разрешили въезд на Украину

04.07.2020, 14:08, Новости дня

Суд в Киеве отменил решение СБУ о запрете на въезд на Украину российскому музыканту Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, об этом сообщается в реестре судебных решений.

«Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на три года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на три года», – цитирует РИА «Новости» документ.

Руководитель адвокатской компании, защищавшей интересы рэпера в суде, Евгений Пронин, пояснил, что это решение не связано с политикой.

«Постановление СБУ о запрете въезда на территорию Украины российскому рэперу Элджею признано противоправным и было отменено Окружным административным судом города Киева. Сегодня получил на руки решение. Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины», – сообщил Пронин в соцсетях.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Элджею въезд в страну на три года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Руководство ЕС не видит причин для отмены санкций против РФ – они не мешают бороться с коронавирусом

30.06 / Российские ученые выявили фактор, влияющий на тяжелое течение коронавируса

27.05 / США готовят новые санкции против “Северного потока – 2”, в Германии отказались экстрадировать Онищенко. Главное за день

26.06 / Зеленский признался в “безумной” вере

06.06 / VOAэкспресс 6 июня 2020

27.05 / Кадыров ответил на слухи о своей болезни

21.05 / Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании в сфере ЖКХ

23.04 / В РФ подтвердили 4774 новых случая коронавируса

29.05 / Финансирование нацпроектов в Мурманской области увеличено до 14,4 млрд рублей

04.07 / По итогам встречи в нормандском формате в Берлине Россия взяла паузу для подготовки ответа – Офис президента Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска