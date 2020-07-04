В Киеве произошла перестрелка, есть пострадавшие

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04.07.2020, 13:48, Новости дня

В Киеве в субботу произошла массовая драка со стрельбой, пострадали трое, информирует Национальная полиция украинской столицы.

Инцидент произошел на летней площадке у торгового центра на улице Бассейной, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, конфликт случился между двумя группами, он перерос драку, во время которой один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов. Один из пострадавших получил ранение ноги, двое других получили ножевые ранения. Последних двух госпитализировали.

С места происшествия криминалисты изъяли гильзу и пистолет, их направят на экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», по которой виновникам грозит до семи лет лишения свободы.

В конце июня в Мурманской области возбудили дело против владельца турбазы. Мужчину обвинили в стрельбе по полицейским, которых вызвали отдыхающие.



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