 

Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

04.07.2020, 13:48, Новости дня

Минтранс намерен предложить российским гражданам вкладываться в строительство инфраструктуры страны, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это – привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», – цитирует министра ТАСС.

Ведомство рассматривает разные механизмы инвестирования в транспортную инфраструктуру, отметил Дитрих. Предварительные варианты планируется представить в июле.

В пятницу РЖД и железные дороги стран СНГ утвердили план мероприятий по организации пассажирских перевозок между странами после завершения пандемии коронавируса.



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