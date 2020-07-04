Зеленский ответил на вопрос о требовании России

04.07.2020, 13:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что от Украины "никто не может ничего требовать на международной арене". Выступая на брифинге во время рабочей поездки по Одесской области, он отметил, что Украина – независимое государство и требовать от нее принятия закона об "особом статусе Донбасса" невозможно, передает "Интерфакс".

После переговоров в "нормандском формате" издание Spiegel сообщило со ссылкой на рабочий документ российской делегации, что Москва на настаивает на правовом определении статуса Донбасса. По информации издания, российская сторона в частности призывает до 6 июля представить проект изменений в Конституцию, которые обеспечат в будущем особый статус регионов Донбасса.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита. Переговоры продолжались 11 часов. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что советники "нормандской четверки" приблизились к согласованию комплекса дополнительных мер по прекращению огня на востоке Украины. Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса, но не к 6 июля, как сообщал ранее Spiegel, а "в ближайшее время". Четкий ответ от Украины пока не удалось получить, указал он.